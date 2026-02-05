黃明志台灣打工踩地雷！脫口「兩岸一家親」 態度散漫被廠商狂罵

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

黃明志近日捲入「護理女神」謝侑芯命案，復工後動作頻頻，不僅賀歲歌曲成績亮眼，近日更推出全新短影音節目《鬼才打工》，親自走進不同產業體驗打工日常。不料最新一集前往台灣汽車鍍膜品牌「APGo」挑戰時，竟意外踩中政治地雷，因一句「兩岸一家親」當場觸怒廠商代表，火爆對話全程被錄下，瞬間引爆台灣網友熱烈討論。

黃明志在台灣打工，態度散漫被員工罵翻。（圖／亞洲通文創提供）

影片開頭，黃明志便展現「最皮實習生」本色，開出希望薪資時竟獅子大開口，要求必須供得起「跑車、豪宅、每個月帶女友去歐洲旅遊」，讓現場氣氛一度尷尬。他的實習表現也令員工集體搖頭，面對他吊兒郎當的樣子，員工直言：「這人做事不行，工作態度不好，三三兩兩的（散漫）。」廠商代表更是一點面子都不給，當著鏡頭狠批：「我覺得他比較適合回去 lokap（拘留所）」。

廣告 廣告

在體驗鍍膜過程中，黃明志因質疑為何要在濕車上噴產品，遭到對方連珠炮式的反駁：「噴少少可以噴很多次，省錢又省力！我們可以噴10 次，你可以嗎？」被嗆聲後的黃明志只能尷尬自嘲：「我控制不到的嘛，有時候噴少少，有時候噴多多。」隨後衝突點爆發，當廠商代表介紹「頂規」產品時，黃明志隨口詢問：「這個是 Made in China 嗎？」對方立刻嚴肅糾正：「Made in Taiwan，OK？」沒想到黃明志竟接著嘻笑回應：「兩岸一家親嘛！子彈亮晶晶。」這句話瞬間點燃廠商怒火，大聲回擊：「亂講！鍍膜亮晶晶啦！哇靠，誰來的？」現場火藥味十足。

黃明志脫口「兩岸一家親」，讓廠商代表不滿。（圖／亞洲通文創提供）

更多FTNN新聞網報導

黃明志捲護理女神命案2個月！大動作無預警復工 贊助商全撤資

黃明志捲命案失業2個月！無預警宣布復工 將推出馬年賀歲新歌

黃明志吸毒案大逆轉！尿檢全陰性 法院判無罪當庭釋放

