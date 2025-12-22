黃明志吸毒案大逆轉！尿檢全陰性 法院判無罪當庭釋放

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志今（2025）年10月因捲入「護理系女神」謝侑芯命案相關調查，當時他身上被查出疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應。然而，案件近日出現重大逆轉，12月18日，黃明志最新尿檢結果出爐，顯示4種毒品反應全數為陰性；今（22）日案件再有進展，黃明志在吸毒案中獲法院判決無罪，當庭釋放，並退還保釋金。

黃明志在吸毒案中獲法院判決無罪，當庭釋放，並退還保釋金。（圖／翻攝黃明志臉書）

上週四（18日）原定出庭日，黃明志因罹患A型流感未能到庭，律師鄭清豐披露黃明志尿檢結果已呈陰性。今（22）日在委任律師鄭清豐陪同下出庭。庭審中，檢方當庭公布黃明志的尿檢陰性報告，律師隨即要求撤銷吸毒相關指控，法官審酌後裁定黃明志無罪釋放，並退回保釋金2000令吉（約新台幣1萬5500元）。

對於判決結果，黃明志經紀人林郁傑（黑傑克）也透過社群平台發聲，證實檢方已正式撤回吸毒案件，並表示：「終於能說自己知道的事，這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣，吸幾摳懶的毒，在調查結果出來前不能多說，我們尊重一切調查。」

至於黃明志本人，庭後面對媒體詢問並未多作回應，只禮貌提醒記者注意安全，隨即離開法院。出庭前也曾在社群平台分享14年前的歌曲〈我要見首相〉，並附上「otw」（on the way）字樣，似乎暗示心境轉折。

