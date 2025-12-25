黃明志吸毒案翻轉無罪！「還有一案」明年1月開庭 私下動態曝光

〔記者張釔泠／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅命案，被起訴持毒以及吸毒2罪名，吸毒案22日開庭，他的尿檢報告呈陰性反應，獲判無罪釋放。至於持有毒品案，將在明年1月19日開庭審理。

開庭前，黃明志吐露心聲：「近期應該是我人生中的最低谷了…工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待…我也已經很久很久沒出門了…年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情…」

擺脫吸毒案後，他似乎壓力消除不少，昨天在社群分享最新動態，透露自己前後花了4小時，才裝飾完耶誕樹，也祝大家耶誕節快樂。

