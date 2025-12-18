黃明志吸毒案「尿檢竟呈陰性」！律師：控方或撤回指控

（圖／翻攝自Facebook／Namewee 黃明志）

馬來西亞歌手黃明志因生病，今（18日）稍早未能如期到推事庭出庭。不過，其代表律師在庭上披露，黃明志的尿液檢驗結果對毒品呈陰性反應，並指出在此情況下，控方極有可能撤回吸毒指控。

綜合大馬媒體報導，現年42歲的黃明志於10月24日，在吉隆坡2個不同的推事庭，分別被控1項持有毒品罪及1項吸毒罪，惟他在2項控狀下皆否認有罪。其中，吸毒罪案件今在第三刑事推事庭開庭時，其代表律師鄭清豐告知推事阿倫佐蒂，黃明志因身體不適，未能親自出庭。

廣告 廣告

鄭清豐向法庭表示，其當事人的保證人已提交黃明志的病假證明與醫藥報告，並將相關文件呈交給推事存檔。隨後，主控官薇維阿絲妮塔副檢察司告知推事，控方已取得與該案件相關的檢驗報告，因此申請將案件擇期再次開庭。

鄭清豐在庭上進一步指出，他已獲控方告知，黃明志的尿液檢驗報告結果顯示為陰性，並據此向推事建議，將案件安排於其當事人病假結束後，即下週一（22日）再度開庭。推事阿倫佐蒂批准有關申請。

鄭清豐在庭外接受媒體詢問時解釋，尿檢結果對毒品呈陰性，意味著吸毒指控在法律上難以成立，因此他認為控方極可能在後續程序中撤回相關控罪。

根據控狀內容，黃明志被指於10月22日傍晚約7時15分，在吉隆坡金馬警區總部毒品罪案調查組辦公室的廁所內接受尿檢後，被指體內含有安非他命、冰毒、K他命及四氫大麻酚（THC）的毒品成分，因而被控觸犯1952年危險毒品法令第15（1）條文。

一旦罪成，最高可被判罰款5000令吉或監禁不超過2年，並可被判接受為期不少於2年但不超過3年的監督。在此案中，推事阿倫佐蒂早前已批准黃明志以2000令吉及1名擔保人保外候審。

此外，黃明志亦於10月24日，在第一刑事推事庭面對另1項持有毒品罪指控。當時，在法庭通譯員宣讀控狀後，他在推事阿蒂嘉面前否認犯罪。

根據控狀，黃明志被指於10月22日下午約4時30分，在吉隆坡悅榕莊酒店的1間客房內，擁有5.12克疑似搖頭丸的毒品，涉嫌觸犯1952年危險毒品法令第12（2）條文，並可在同一法令第39A（1）條文下被判刑。

若該項控罪成立，黃明志將面臨不少於2年但不超過5年的監禁刑罰，以及不少於3下但不超過9下的鞭笞。推事當時同樣批准他以2000令吉及1名擔保人保釋外出候審，並擇定該案於今日過堂。然而，截至今早9時40分，第一刑事推事庭仍未正式開庭。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員！被抓包「疑拋售千萬透天」 網怒：要脫產了

爺爺堅持買咖啡遭拒！超商店員謊稱「賣完了」原因曝 網讚：好溫柔