黃明志吸毒罪無罪釋放！還有持毒罪要面對 經紀人發聲「終於能說自己知道的事！」

黃明志尿檢成陰性，今（22日）獲大馬法庭宣布無罪釋放，經紀人也在社群發聲：「終於能說自己知道的事！」翻攝黃明志臉書

大馬藝人黃明志於10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時因初步尿檢呈現4種毒品反應遭到逮捕，並被依馬來西亞《危險毒品法令》中「持有毒品」及「濫用毒品」等罪嫌起訴。經過數月調查，大馬法院今（22）日開庭，由於最終尿檢報告呈現陰性反應，法官裁定黃明志「濫用毒品」罪名不成立，當庭宣布無罪釋放並退回保釋金。黃明志全程保持沉默，在律師陪同下迅速離開法院，經紀人也在社群發聲：「終於能說自己知道的事！」

經紀人發聲還原清白！發願減肥20公斤還願

黃明志的經紀人林郁傑在獲知無罪消息後，透過社群媒體發聲，坦言這段時間因為調查程序必須保持緘默，如今終於能說出心聲。林郁傑在文中強調：「終於能說自己知道的事，這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣，吸幾摳懶的毒，但在調查沒出來前，不能說什麼，我們尊重一切調查。感謝各位的關心，剛剛傳來現場消息，現在最終報告證實沒有。檢方把吸毒案件撤回。」

廣告 廣告

黃明志經紀人林郁傑發聲。翻攝IG@ujaylin.tw

擁毒控罪明年1月開庭！黃明志仍面臨法律挑戰

為了慶祝黃明志洗清吸毒嫌疑，林郁傑更在貼文中標籤「#我要去減肥20公斤當還願」，表達內心的激動與慰藉。

儘管吸毒指控已獲撤銷，黃明志的法律風波尚未完全平息。根據大馬媒體報導，黃明志身上仍有一項「持有毒品」的控罪尚未結案，該案預計將於2026年1月19日正式開庭審理。



回到原文

更多鏡報報導

鍾欣凌「靈活的胖子」練舞遭女兒「眼神輕蔑」！ 陳意涵嫌脫衣戲沒找她「怕我露點」

安心亞狂飆髒話遭經紀人罰5000元！ 被陳意涵嫌哭太醜認鼻孔「太有戲」

獨家／月老廟求姻緣慘遭「退件」！ 雷嘉汭曝光神明超直白開示