黃明志命案自首驚爆巧合 新歌同日上架「歌名超諷刺」天王周杰倫也無辜捲風波

黃明志自首當天，新歌同步上架，歌名〈VERY帥〉看來十分諷刺。翻攝IG＠namewee、星洲日報

黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬國高檔飯店猝死一案，再發出通緝令後，黃明志與今（5日）凌晨前往警局投案自首，法院隨後裁定警方可扣留他6天進行調查。意外的是，就在他自首的這一天，他的新歌〈Very帥〉（Demo版）正巧同日上架串流平台KKBOX、Spotify，讓網友笑說：「原來失聯是在上傳新作、不是逃亡XD」，也有網友說：「不覺得這歌名很諷刺嗎？」

黃明志在自首前，先在個人社群平台貼出戴著毛帽的自拍照，看起來對於主動赴警局報到並不緊張，他寫下：「我不會逃，之前7次通緝令都是我主動去報到，不曾逃過。」而今日串流平台貼出他新歌Very帥〉（Demo版），是他2015年替「P-High屁孩」創作的歌曲。

黃明志當年為屁孩創作單曲〈VERY帥〉，現做成DEMO版重新上架。翻攝黃明志臉書

黃明志捲入的謝侑芯命案發展在網路上持續延燒，卻連天王周杰倫都無辜被波及。周杰倫近日於個人Instagram上傳一張照片，卻意外引發大量網友熱議。不少網友在貼文下留言表示瞬間被嚇到，驚呼：「嚇死，還以為是黃明志」、「對不起哥，我第一眼以為是黃明志…我下跪」，更有人開玩笑稱：「黃明志2.0」、「黃明志在模仿大賽中拿了第二」。

周杰倫新照造型跟黃明志相似，意外成了討論話題。左為周杰倫、右為黃明志。翻攝IG＠jaychou、namewee

儘管有許多玩梗的留言，但也引來部分粉絲不滿，認為評論區惡意玩梗的人不尊重，留言表示：「評論區惡意玩梗的人求你們，有這麼好玩嗎？不要隨隨便便拿一個咖來比好嗎？」、「一看就知道是哥，一點都不像那隻過街老鼠」、「怎麼最近什麼事都可以扯上杰倫…黃明志都可以扯上…看樣子杰倫哥要多去拜拜了。」



