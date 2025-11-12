黃明志命案調查報告完成「是否被提控待檢方決定」！謝侑芯遺體遭冒領 警方鎖定可疑男子

馬來西亞警方於記者會上說明命案調查進度，確認黃明志涉案報告已送交副檢察司審查。（圖／台中市政府提供）

馬來西亞知名藝人黃明志涉嫌捲入台灣網紅謝侑芯命案，大馬警方已完成相關調查，調查報告已提交副檢察司，目前正等待是否提控的進一步指示。同時，警方也證實，日前確有不明人士假冒死者家屬，企圖冒領謝侑芯的遺體，但因無法出示授權書而遭拒。

金馬警區主任沙扎里助理總監透露，是否對黃明志提控仍待副檢察司進一步指示。（圖／翻攝臉書，China Press (中國報)）

根據大馬的《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監於今早（12日）證實，黃明志涉案部分的調查已經結束，警方依程序已將所有報告資料送交副檢察司審閱。他表示：「目前尚在等待副檢察司的下一步指示，警方將根據指示決定是否對黃明志提控，以及依據哪一條法律條文提起訴訟。」

另一方面，針對謝侑芯遺體的處理進度，沙扎里指出，目前仍需時間完成行政與法律程序，尚無法確認遺體可被領出的具體時間。

另外，《中國報》曾於本月6日獨家揭露，警方發現有本地不明人士假冒死者親屬，試圖領取遺體並打聽領屍流程。對此，吉隆坡總警長拿督法迪爾已於11日下午對外證實此事。他指出，該名人士到警局聲稱擁有官方機構授權，並自稱是謝侑芯家屬，但因無法提供任何家屬授權書，且與死者姓氏不符，其說法漏洞百出，最終遭警方當場識破並驅離。

警方強調，未經家屬正式授權，任何人皆不得辦理領屍手續，相關行為亦可能涉及法律責任。目前尚無進一步消息指出該名假冒人士是否將面臨調查或法律處置。

整起命案至今引起外界高度關注，隨著警方調查階段告一段落，接下來是否對黃明志提出起訴，將由副檢察司裁定。警方呼籲各界尊重司法程序，避免散播未經證實的訊息，以免干擾辦案進度。

吉隆坡總警長法迪爾表示，曾有人試圖冒領謝侑芯遺體，因無授權書遭警方當場拒絕。（圖／翻攝臉書，China Press (中國報)）

