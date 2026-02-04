黃明志唱〈執迷不悔〉悼念袁惟仁 昔「廁所遞Demo」互動曝

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年57歲。馬來西亞歌手黃明志近日在IG限時動態PO出一段自彈自唱由袁惟仁作曲的經典歌曲〈執迷不悔〉悼念；回憶2人過去的互動，分享了曾在節目《超級星光大道》打工時，趁著錄影空檔「跟著袁惟仁進廁所」遞Demo的往事。

黃明志近日在IG限時動態PO出一段自彈自唱〈執迷不悔〉的影片悼念袁惟仁。（圖／翻攝自黃明志IG、袁惟仁臉書）

黃明志坦言得知袁惟仁過世的消息時非常難過，因袁惟仁是他最初踏入音樂創作時期相當敬仰的前輩，而〈執迷不悔〉也正好映照了他當年兼顧半工半讀與創作音樂的心境，因此才會選擇用這首歌向袁惟仁致敬。

袁惟仁2日病逝，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

黃明志也分享在《超級星光大道》打工時，為了讓自己的Demo被聽見，曾偷偷跟著袁惟仁進入男廁，並遞上自己的Demo。而袁惟仁在接過Demo前，還特地將手移到褲子上擦了一下，並形容那一幕雖然有些尷尬，但讓他至今難以忘懷。

