黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人

【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且馬來西亞創作歌手黃明志疑似就在案發現場，事後也遭警方通緝並主動投案，當地警方已以涉嫌謀殺展開調查。

黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」。（圖／翻攝黃明志IG）

謝侑芯的摯友謝薇安趕赴當地協助後續事宜，今天她前往太平間外頭，依照傳統進行投擲硬幣的儀式，希望與亡友進行最後的情感連結。她事後在Instagram限時動態中提到，竟真切感受到好友回應。



謝薇安表示，這幾天來她親自走訪醫院、派出所與太平間，身心極度疲憊，幾乎無法使用手機。她也提到：「我在太平間門前擲了兩枚硬幣，期望能收到她的訊號。這段路只能陪妳到這裡了，謝謝妳有給我反應。」她同時附上一張現場黑白照片表達哀思。



她強調，自己已盡全力處理能處理的部分，後續真相應交由司法釐清，「希望正義得以伸張，任何一方都不應受到冤屈，也不能讓真兇逍遙法外。」



針對事件相關人士黃明志，根據《中國報》報導，警方已於11月5日透露，金馬警區主任沙札裡助理總監指出，目前警方正依馬國《刑事法典》第302條文展開調查，並向法院聲請延長羈押，預估他將被扣留7天以配合辦案。黃明志本人在被帶回前透過影片公開強調，自己「沒有吸毒，也不會潛逃」，案情目前已進入司法程序處理。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

韓寧首主演電影就傳捷報 入選釜山國際影展全新競賽單元

蔡健雅新歌完成後先擱置 獲選影集《不夠善良》片尾曲