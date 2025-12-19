黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點

記者趙浩雲／台北報導

歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。

黃明志在臉書發文，首度公開吐露近來心境，直言這段時間是人生最低潮，「工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事也要承受異樣眼光」，更坦言自己已經很久沒有出門。文中他引用自己的歌曲〈大雨〉形容心情，表示看著窗外的雨景，正是此刻內心狀態的寫照。

黃明志說自己人生陷入低谷。（圖／翻攝自臉書）

黃明志也透露，日前收到法院傳來的消息，讓他稍微看到一絲希望，「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣」，同時向關心他的粉絲致謝，表示所有祝福都已收到，也感謝仍願意替他發聲的人。案件後續發展與判決結果，仍有待司法進一步釐清。

