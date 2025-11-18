黃明志失業「到明年底工作掛蛋」打零工 口頭保釋期限曝「自由身倒數」

記者趙浩雲／台北報導

馬來西亞藝人黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案後，工作全面停擺。他昨（17）日在臉書再度發聲，坦言原先排滿的通告已被取消到明年底，連已談好的馬年新年歌贊助商也臨時撤出，讓他不得不公開「徵工作」，自嘲什麼都願意做，只求有收入。他目前已獲警方口頭保釋，自由期限到26日。

黃明志於17日發文表示，相關案件仍在審理階段，檢驗報告尚未出爐，最快還要數個月才能有結果。「本來排滿的工作，已經被取消到明年底了。」他更直言，如果有幕後工作都願意接，「我會炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋，也會裝鐵窗，不會的可以學。」

黃明志失業到明年底。（圖／翻攝自黃明志IG）

除了公開求工作，他也透露原本已完成的新年歌突然失去贊助商，因此在文中直接向外界徵求新合作。他強調這首歌「沒有粗口、沒有不良內容，比歷年的新年歌都好聽」，並開出前所未有的條件：只要MV點閱在農曆年前未突破一千萬，就願意「退一半價」。若他在農曆年前「又出事」，則願意「全額退款」。

謝侑芯在10月22日猝死於大馬五星級飯店房間，黃明志當時自述發現對方在浴缸昏迷，曾施以CPR，但未能挽回。根據大馬媒體《中國報》指出，警方在現場發現疑似搖頭丸，他的初步尿檢呈四種毒品陽性反應，之後以毒品相關罪名被控。案件後續再被轉以刑事法典302（謀殺）條文調查。黃明志於10月24日以4000令吉保釋，11月5日再度主動到警局投案並被延扣兩次。本月13日獲得口頭保釋，警方允許他暫時自由行動，期限至26日，黃明志的自由之日還剩9天。

