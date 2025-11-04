黃明志失聯兩天被大馬警方通緝懷疑「已經潛逃」 經紀人發聲：相信他會前往警局協助調查

網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，消息一直到11月才傳回來台灣，其中歌手黃明志被爆出是謝侑芯生前最後見的人，甚至同處一室直到謝侑芯送醫，4日馬來西亞警方宣布將案件朝向謀殺案調查，且要將黃明志逮捕歸案，但黃明志卻關機已失聯兩天，馬來西亞警方發布通緝，甚至推測他已經潛逃，而黃明志的經紀人也透過社群發聲。

網紅謝侑芯被發現時，黃明志也在該飯店，當時他被帶回警局進行尿檢，體內竟然含有四種毒品成分，隨即被依毒品相關法條起訴，但很快就付錢交保，原本警方指將他列為毒品嫌疑犯，網紅謝侑芯的案件則往性侵案方向偵辦。

沒想到事情過了那麼多天，警方找不到跟性侵相關的事證，4日馬來西亞警方宣布要轉向成謀殺案發展，並且要逮捕黃明志歸案，沒想到他卻直接關機失聯兩天，馬來西亞警方在4日晚上宣布將他列為通緝名單，而黃明志的經紀人也透過社群發聲。

根據《陽光日報》報導，警方認為黃明志已經透過社群媒體得知案件調查的最新進展，吉隆坡總警長法迪爾表示：「目前我們仍無法找到他，且相信他已經潛逃。」

而經紀人4日晚上透過社群發文：「抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回覆。目前聯繫不上藝人，很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」他強調這事情不是小打小鬧，一樣站在家屬立場等調查，直言要各界等的結果，並兩度說自己沒有看法。

黃明志經紀人透過社群發聲。（圖／翻攝threads）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導