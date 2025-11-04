娛樂中心／張予柔報導



網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方指出，謝侑芯上月22日被通報於五星級酒店浴缸內失去意識，且同房者還有歌手黃明志。警方後續發現黃明志涉嫌持有毒品，並驗出四種毒品陽性反應，然而案情出現大反轉，大馬警方今早宣布全案將往「謀殺方向」調查，並以「最後接觸死者的關鍵人物」為由拘捕歌手黃明志，卻遲遲聯絡不上本人。對此，黃明志的經紀人回應了。

黃明志失聯遭通緝疑潛逃！經紀人首發聲質疑「1點」太弔詭：相信他的判斷力

藝人黃明志（左）捲入謝侑芯（右）猝逝案。（圖／翻攝黃明志臉書、謝侑芯IG）根據《中國報》報導，馬來西亞警方在追緝黃明志超過6小時後，至今仍沒逮捕到黃明志，目前已將黃明志列入警隊通緝名單，正式「展開全國追捕」。事實上，黃明志交保後至今行蹤不明，手機也呈現關機狀態，不禁讓人懷疑是否已經潛逃。他的經紀人今（4）日稍早也首度出面回應，坦言目前「聯繫不上藝人」。

廣告 廣告

黃明志失聯遭通緝疑潛逃！經紀人首發聲質疑「1點」太弔詭：相信他的判斷力

馬來西亞警方宣佈正式通緝黃明志，展開全國追捕，他卻遲遲未露面，遭警方懷疑已經潛逃。（圖／翻攝自黃明志臉書）黃明志的經紀人在臉書發文表示，「抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回覆，目前聯繫不上藝人」他強調，外界流傳的各種爆料真假難辨，許多內容「太弔詭」，但仍選擇相信黃明志的判斷力，認為他會主動前往警局協助調查。面對外界質疑與追問，經紀人語氣冷靜地說「我不想講一大堆蹭流量的話，這件事不是小打小鬧」。

黃明志失聯遭通緝疑潛逃！經紀人首發聲質疑「1點」太弔詭：相信他的判斷力

黃明志經紀人表示，聯絡不上他，直言外界流傳的各種爆料真假難辨，許多內容「太弔詭」，但仍選擇相信黃明志的判斷力。（圖／翻攝自黃明志臉書）他進一步指出，眼下最重要的是讓事件回歸理性與事實層面，「各位想要流量要有底線，我們都一樣就是站家屬立場等調查，希望能釐清兩位當事人的狀況，懇請各界等待結果」他也強調，自己不願成為「網路法官」，更不會針對外界流言發表任何立場，「我說什麼都不會對本事件有任何幫助，我沒有看法，也沒有想法」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：黃明志失聯遭通緝疑潛逃！經紀人首發聲質疑「1點」太弔詭：相信他的判斷力

更多民視新聞報導

謝侑芯猝逝前熱舞片惹議！遭點名百萬辣模首度「曝光真相」

黃明志捲命案轉被告？超兇網紅曝曾受邀「怒揭5手法」

黃明志涉命案「大變態」舊片曝光！自嘲X無能再掀網戰

