黃明志失聯！黃爸曝光最後通話內容 「官方無出境紀錄」大馬警積極追緝

31歲網紅「護理女神」謝侑芯猝死案今（11/4）被馬來西亞警方轉為「謀殺案」偵辦，馬國知名歌手黃明志（Namewee）被列為主要嫌疑人。據馬媒報導，黃明志手機目前關機中，經紀人也不回覆，不過人還未出境；黃爸爸倒是有向媒體透露，兒子已經報平安了。

根據《星洲網》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾今證實，警方依《刑事法典》第302條「謀殺罪」條文重啟偵查，並下令逮捕黃明志。然而，黃明志手機持續關機，其經紀人也未回覆簡訊。根據警方消息，截至當地時間下午1時50分，仍未傳出落網消息。

馬國警方強調，目前已依標準程序展開追緝行動，且已確認黃明志仍在馬來西亞境內。馬國移民局掌握的出入境紀錄則顯示，黃自10月22日案發以來，未曾離境，也未有任何合法出境紀錄。

根據《中國報》報導，黃明志父親黃安熙透露，兒子已經兩個月沒有回家，但在兩天前有致電報平安，強調「一切等待警方調查」，並未提及是否受到追查。

被問及是否知悉警方已改以謀殺罪偵辦此案，黃父坦言不清楚細節，也對案情升級感到錯愕，僅回應：「我不懂警方的程序，但知道事情發生在10月22日，為何現在變成謀殺案，我也不明白。」

31歲的「護理女神」謝侑芯於10月22日下午被發現陳屍於吉隆坡五星級飯店浴缸中，當時黃明志就在現場。警方在他身上搜出9顆藍色搖頭丸（總重5.12克），初步驗尿結果顯示對安非他命、冰毒、K他命及大麻四種毒品呈陽性反應。黃明志隨後被延扣兩天，並於10月24日依「吸毒」與「持毒」罪名提控上庭，他否認所有指控，之後以8000令吉（約新台幣5.4萬元）保釋外出，案件原訂12月18日過堂。

然而，隨著法醫調查進一步進行，警方於今宣布重新定調案件為「謀殺」，並鎖定黃明志為關鍵對象，展開追緝。

