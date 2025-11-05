黃明志女友凌晨陪投案！正面照曝光 網驚：激似「越南林志玲」

娛樂中心／彭淇昀報導

馬來西亞籍歌手黃明志，因涉入台灣網紅謝侑芯命案，昨（4）日一度遭馬來西亞警方全國通緝，雖然今（5）日凌晨已自行前往警局報到，但警方已申請延押，初估將扣押7天。對此，有網友發現，投案當天，除了律師之外，和他交往15年的女友Sarah也陪他一起，外型清秀，曾被形容激似「越南林志玲」。

黃明志在女友Sarah的陪同下前往警局投案。（圖／《中國報》提供）

黃明志於今日凌晨在律師與女友Sarah的陪同下，前往警局投案，Sarah與黃明志交往15年，外型清秀，與越南女星海倫清桃有幾分神似，其有「越南林志玲」稱號。

黃明志來台工作時，經常能看見Sarah身影，因為她就是黃明志的造型師、化妝師。黃明志曾多次在社群上貼出與女友、員工們出席活動的照片，不過她為了保護女方隱私，經常用貼圖遮住。

過去黃明志曾邀三上悠亞、明日花綺羅、蒼井空等多位日本AV女優出演MV，外界好奇是否會因此「把持不住」，當時他笑稱，每次拍攝時女友都會到場協助，屬於工作人員之一，自然不可能有逾矩行為。然而，這回謝侑芯以「拍片討論」名義赴馬來西亞與他見面，恰逢女友未同行，事件曝光後引發外界揣測，風波隨之升溫。

根據《自由時報》報導，黃明志先前受訪時曾分享與女友Sarah結識過程，他提到，當年拍電影向政府申請補助遲遲未果，感受到資源分配不公，正陷入困境時，Sarah主動來信表示，願意無償協助造型及化妝，2人也因此合作第一部電影，也讓他對她「願意幫助沒有資源的作品」深感佩服。

多年來，Sarah一直是黃明志最堅實的支持力量，如今他捲入謝侑芯身亡事件，網路上也陸續出現自稱知情者的爆料，質疑他與多名女性之間存在「不當互動」。目前相關指控尚待司法釐清，接下來外界關注焦點在於他能否透過法律程序證明清白。

而在面臨偵訊前夕，黃明志現身投案時，Sarah依舊陪伴在側，粉絲則期盼事件真相水落石出，也希望這段感情不會因傳聞與揣測受到無法挽回的傷害。

