黃明志女友曝光！3男2女大陣仗陪投案「她」在場：交往15年不離不棄

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案，警方發現他人在命案現場，且身上搜出毒品搖頭丸「愛他死」，黃明志遭通緝後在5日凌晨投案，被延扣6天。《中國報》獨家報導，黃明志的正牌女友Sarah不離不棄，陪伴在黃明志身邊。

《中國報》報導，黃明志5日凌晨投案，同行的還有3名男子和2名女子，隨後1男1女未逗留太久便先離開，僅包括律師在内的2男1女陪同黄明志進入警局，黃明志走進警局前還不忘自拍。眼尖的粉絲發現，除了律師外，和黄明志交往15年的女友Sarah也陪在他的身邊。

謝侑芯（享年31歲）的好友、「最強奶媽」網紅謝薇安，過去曾與黃明志合作，她在事件曝光前曾與黃聯繫卻未獲回應，謝薇安曾在3日深夜發IG限動爆料黃明志早已有15年女友，根本就是「渣中之王」。她難過地說：「說真的，以前我真心以為你是個好人。跟你合作時，你確實跟我都保持距離、守分寸，現場也介紹你交往快要十年的女朋友（現在應該有15年了吧？）」

謝薇安說，黃明志也是一位愛狗人士，讓她難得以為是演藝圈的一股清流，「沒想到你渣起來真的是哇塞的厲害」，痛批他：「王中之王，卻也是鱉中之鱉。我真的心疼那個默默守在你後面的她，也更奉勸各位女孩，張大眼睛，拜託遠離這種只會吹牛X、連哄帶騙的男人」，並在「渣中之渣非你莫屬」。

謝侑芯上月在大馬猝死，原本傳出死因是「心臟問題」，近日案情急轉直下，謝侑芯在飯店浴缸猝死，黃明志在場，極力否認自己涉毒。不過，黃明志身上被搜出9顆疑是「愛他死」（搖頭丸）的藥丸，且警方對他尿檢後發現4種毒品呈陽性反應。4日案情重大突破，猝死改為謀殺偵查，黃明志隨後遭通緝，5日凌晨投案，被延扣6天。

