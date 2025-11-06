黃明志女友正臉照曝光！交往15年不離不棄 凌晨陪男友投案

黃明志捲入命案後，於5日凌晨投案時，身邊有其交往15年的女友相伴，展現堅定支持。這位長相清秀的女友長期以造型師身分陪伴黃明志工作，兩人感情穩定，家長也已認可。陶晶瑩曾在合作時見過這位短髮有型的女友，並好奇她如何看待黃明志與眾多辣妹合作。雖然黃明志十分保護女友隱私，但有媒體形容她神似越南林志玲。在黃明志面臨法律問題時，女友仍不離不棄地陪伴，彰顯兩人深厚情感。

黃明志女友曝光，交往15年不離不棄陪投案。（圖／中國報 黃明志臉書）

5日凌晨，黃明志前往警局投案時，身旁有一名白衣女子緊緊相隨，這位長相清秀的女子正是黃明志交往15年的女友。許多人原本以為她只是工作人員，實際上她是黃明志生活中重要的伴侶。黃明志曾在今年初接受訪問時表示，他與女友已相處多年，不需要用結婚來證明什麼，而且雙方家長都已經見過並認可這段關係。當被問到欣賞女友什麼時，黃明志回應說女友各方面都很好。

陶晶瑩在近期談論時事時提到，她曾與黃明志合作MV，當時好奇地問黃明志如何向女友報備與眾多辣妹相處的情況。黃明志立即介紹了在場的女友，陶晶瑩描述這位女友有一頭短短刺刺的頭髮，看起來很有型。陶晶瑩表示問完這個問題後就閉嘴了，因為黃明志的女友就在現場。

據了解，黃明志的女友經常以化妝師身分陪伴他跑通告，也曾在工作人員合照中出現，但臉部都被貼圖檔遮住，顯示黃明志十分保護女友的隱私。有週刊曾拍到兩人的身影，形容女方神似越南林志玲、海倫青萄。

不少見過這對情侶的人都表示，兩人感情看起來非常穩定。然而，黃明志近期捲入命案，原定在金門的跨年演出也緊急取消，承辦廠商已決定更換表演人選。根據報導，案件中謝侑芯的毒理與解剖報告需要3個月才能出爐，各界正等待真相大白的那一天。

