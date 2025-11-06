黃明志女友清秀照曝光 警澄清「現場無第三者」他跨年活動被砍

大馬歌手黃明志最近捲入網紅謝侑芯命案，當地警方更將案件轉為謀殺案辦理。昨(5日)凌晨，黃明志在IG限動曬出影片和黑底文，宣布投案配合調查。媒體報導，和他愛情長跑15年的正牌造型師Sarah女友當下也在一旁，照片曝光，她戴著眼鏡、一頭棕色頭髮綁著馬尾，氣質清秀，表情看來有些沉重。

據《中國報》報導，黃明志過去自曝和造型師女友Sarah交往15年，Sarah外型有「清新版海倫清桃」封號，兩人於公於私形影不離，還傳出兩人一度打算在台灣買房，但沒成女徒弟也會介紹功。黃明志過去表示，自己雖然常和性感女星合作，私下都會和Sarah報備，若有新的給Sarah認識，未料如今傳出和網紅謝侑芯共度一晚，感情是否不受影響，也成為外界矚目焦點。

此外，黃明志過去是各大跨年活動或商演的常客，先前他原本被列為今年年底金門跨年晚會演出名單中，還是壓軸表演，但現在因涉刑事案件，金門縣府文化局承認開了第一槍，因顧及活動形象、社會觀感，活動廠商已經主動提出要更換黃明志，改由其他歌手代打，金門縣府也同意。

而謝侑芯經紀人昨轉發友人的4大疑問，包括謝侑芯中間消失的18小時發生何事？謝侑芯是否知情且同意使用違禁品？現場是否還有其他人？是否還有沒公開的關鍵畫面。《中國報》求證金馬警區主任沙扎里助理總監，對方簡短表示，關於有第三者在場的說法「不正確」，否認還有他人曾在事發地。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

