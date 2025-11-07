黃明志女友激似「越南林志玲」！海倫清桃嚇壞：突然被扯進命案

娛樂中心／張尚辰報導

馬來西亞籍歌手黃明志捲入31歲「護理系女神」謝侑芯的命案中，5日凌晨在律師及交往15年女友Sarah的陪同下現身警局投案，就有網友說，Sarah外型清秀，長相激似有著「越南林志玲」稱號的越南演員海倫清桃。對此，海倫清桃表示，自己的名字突然出現在命案新聞中，讓她有些無奈，也提及自己曾和黃明志合作拍攝MV，不過兩人並不熟識。

海倫清桃因為長相亮麗，有著「越南林志玲」的稱號。（圖／翻攝自海倫清桃臉書）

根據《中時新聞網》報導，海倫清桃說自己和黃明志不是很熟，除了2018年曾合作拍攝越式情歌《溼了》的MV以外，私底下並無其他交集，但海倫清桃評論，黃明志對於作品要求極高，拍攝MV的過程中還和她分享了許多越南文化，為人非常客氣。

對於這次有網友說黃明志的女友長得很像海倫清桃，海倫清桃坦言，突然看見自己被扯進命案新聞裡，感到震驚又無奈，「我只是做自己的工作，希望不要被牽連」。

回顧整起事件，謝侑芯上月22日被發現陳屍在馬來西亞五星級飯店浴缸內，當時同房的還有黃明志，當地警方在其身上搜出毒品。謝侑芯猝逝兩週後，大馬警方證實將朝謀殺方向偵辦，期間由於黃明志一度失聯，因此警方也對外發布通緝，甚至推測他恐怕已經潛逃，直到5日，黃明志才在律師及女友的陪同下，自行現身警局投案。

