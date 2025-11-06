黃明志女友超正「合照卻被打碼」！網怒：沒臉見人？
娛樂中心／綜合報導
31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。而女友Sarah的外貌卻格外引發外界關注，傳出她神似「越南林志玲」海倫清桃，但在黃明志過去曬出的照片當中，都特別將女友打馬賽克，讓不少網友火大，開嗆「可憐當你女朋友要被馬賽克」。
黃明志（右）涉謀殺謝侑芯遭逮（左），案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。（圖／翻攝自IG＠irisirisss900、黃明志臉書）
黃明志5日凌晨到警局投案時，不僅被媒體捕捉到在警局門口自拍，與他同行、交往15年的女友Sarah也意外被曝光，只見她頂著一頭馬尾頭，身穿白色短袖上衣、戴著口罩、眼鏡，模樣相當低調，全程未發一語，但卻堅定守在男友身邊的身影，成為外界關注焦點。
不過，雖然Sarah戴著口罩，看不太出長相為何，但外界傳出她不僅五官清秀，氣質還十分清新，與被稱為「越南林志玲」的海倫清桃有幾分神似，且與黃明志兩人感情深厚，不僅是女友，更是他的化妝、造型師，2人甚至傳出將在去年步入紅毯。
黃明志女友與被稱為「越南林志玲」的海倫清桃有幾分神似。（圖／翻攝自海倫清桃臉書）
雖然女友十分漂亮，但其實黃明志十分保護她，幾乎未在公開平台貼出女友照片，就算有也是群體大合照，還會特別將女友的臉打上馬賽克，讓許多網友質疑「可憐當你女朋友要被馬賽克，如果我是女朋友有點傷心」、「女友沒臉見人嗎？」、「不美嗎？為什麼打馬賽克？」；即便如此，仍有不少網友認同黃明志將女友打馬賽克的行為，「很多明星都保護自己女朋友和老婆家人的啦」、「保護女友啊，那些神經病是很可怕的」、「保護女友，不讓酸民霸凌」。
黃明志幾乎未在公開平台貼出女友照片，就算有也是群體大合照，還會特別將女友的臉打上馬賽克。（圖／翻攝自黃明志臉書）
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：黃明志女友交往15年從未被公開！明明超正「合照卻被打碼」網怒酸：沒臉見人？
