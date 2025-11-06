黃明志宣傳台北預算曝光 觀傳局：影片全數下架

即時中心／林韋慈報導



黃明志在大馬捲入命案引起全台關注，今（5）日台北市議會舉行例行會議，議員徐立信質詢觀傳局局長余祥「黃明志適合代言台北市政府觀光嗎？」余祥表示，與黃合作都是2021年以前的台北市星馬推廣案簽訂，當然以目前的狀況不適合。





徐立信當場播放2021年黃明志與台北觀傳局合作的歌曲〈你不認識我〉，局長余祥表示當時事件未發生前，黃受星馬民眾喜歡，是以推廣台北的立場邀請。

徐立信質疑，2016年黃明志以〈來台北旅遊要小心〉下標，出事後就躲來台灣，這是否損害台北市、甚至台灣的形象？余則表示，台北市政府會立刻下架有關黃明志的新聞稿與影片，也會委請他下架過去上傳的影片。

徐立信追問，2019年臺北觀傳局委託黃製作〈你所未見的臺北〉中，邀請許多女性參與拍攝；沒想到黃現在卻傳出捲入謝侑芯命案，宣傳臺北反而讓女性害怕，觀傳局洪梅雲科長則回應，這些案子都是一次性委託，沒有持續性，並且過去黃尚未爆發醜聞，在星馬地區也享有高知名度。



徐立信再問黃明志代言總共花費了多少？洪梅雲科長回答，每次預算在42至68萬之間，黃明志會配合宣傳並且參與發布會，也授權台北市使用這些影片，徐立信質疑是否值得？洪則表示當時黃一次收費全包，包含找演員以及拍攝影片等花費，加上作詞作曲，台北市星馬地區的東南亞觀光客旅客都是排名前五，但接下來會全數下架相關影片。

針對與藝人黃明志合作宣傳一事，觀傳局長余祥表示，此案為2021年以前舊有的合作案，臺北市政府一貫秉持「反毒零容忍」的立場，本局已全面下架所有與藝人黃明志相關宣傳素材，也將發文要求其所屬公司，將Namewee YouTube頻道上與觀傳局合作的所有觀光影片全部下架。

觀傳局表示，2021年前曾邀藝人黃明志針對星馬地區推廣臺北觀光，當時係主要考量其在該地區具高知名度；與藝人黃明志於2021年已結束合作關係，現已無合作。

