黃明志宣布復工！捲謝侑芯命案失業2個月 「最新工作照」流出

記者徐珮華／綜合報導

黃明志10月底捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，一度失業公開求職，就連已完成的農曆新年賀歲曲，也因贊助商撤出被迫喊卡。不過隨著口頭保釋期不斷延長，外界對於他涉案與否也逐漸產生不同看法。今（28）日他透過社群平台表示馬年賀歲歌曲MV已完成，正式宣告復工。

黃明志宣布復工。（圖／翻攝自黃明志IG）

黃明志曬出工作照，只見他坐在螢幕旁盯場，專業十足。終於完成賀歲作品，他有感而發寫下：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV……。謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！敬請期待！」貼文一出，網友紛紛鼓勵「加油，支持你」、「一切都會平安順利的！加油」。

廣告 廣告

黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

事實上，黃明志幾乎每年都會發行賀歲歌曲，先前透露馬年新年歌已完成，無奈爆發命案風波，廠商也因此撤出。為此，他極力推銷「有附贈廣告歌」、「無粗口及不良內容」、「比歷年每一首都好聽」，更親自談條件，表明MV點閱率若低於1千萬將退款一半，農曆年前若「出事」則全額退款，只求金主協助發行。

更多三立新聞網報導

直擊／五月天台中演唱會！「超大咖天后」來了 緣分牽引近20年

獨家／拒赴中國演出！鍾綺高喊「尊嚴比利益重要」唱台語催淚原因曝光

YTR陳彥婷遭檢舉虐童！社工登門家訪 她「還原事件始末」怒駁斥

掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光

