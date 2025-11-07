黃明志對泰國第三性情有獨鍾？經紀人澄清：他只愛大奶妹

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案一事引發各界熱議，他過往的各種爭議也紛紛浮出檯面。昨（6）日就有週刊報導，黃明志遊泰國至風俗場所消費時，特別鍾愛第三性，對此，黃明志經紀人回應他是「一個只愛大奶妹的大直男」，斥責報導荒謬不實。

黃明志遭爆特別鍾愛泰國第三性風俗業者。（圖／黃明志IG）

黃明志近日遭爆料曾帶朋友到泰國體驗暗黑行程，且對第三性風俗業者情有獨鍾。對此，黃明志經紀人林郁傑發文駁斥：「越來越扯，偏愛人妖都來了，我們頂多在a辣的選美比賽，在芭塔雅出現，一個只愛大奶妹的大直男，並無這愛好。」至於有議員質疑黃明志想從馬來西亞游泳偷渡到新加坡，經紀人無奈笑回：「我都不知道他會游泳。」

多年前，黃明志曾跟網紅「小A辣」等人合作MV，當時有在公園找阿公阿嬤一同演出，不料他們發現小A辣是變性人後就集體離開，讓黃明志相當傻眼，特別呼籲每個人必須互相尊重。

