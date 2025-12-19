黃明志尿檢結果翻盤首發聲 「被指指點點」跌落人生最低谷

黃明志捲入謝侑芯命案預計22日再度開庭。資料照

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖目前尚未有證據顯示他與命案有直接關聯，但事件仍引發外界高度關注。隨著司法程序進行，黃明志口頭保釋期限已延長至明年1月11日。他今（19日）透過社群平台發聲，坦言近期處於人生低潮，不僅工作全沒了，還被眾人指指點點。

在司法程序進行之際，黃明志所有工作及活動全數停擺，他今透過社群平台吐露心聲，表示：「近期應該是我人生中的最低谷了……工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事也要遭到異樣的眼光看待。」他表示自己已經很久沒有出門，年底雨季來臨，看著窗外的大雨，猶如他最近的心情。

黃明志（左）捲入謝侑芯命案持續延燒。翻攝namewee、irisirisss900 IG

黃明志也提到，昨天收到法庭傳來的好消息，「過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。各位的祝福和關心我都收到了，感謝所有為我說話的人！」

事實上，昨原訂開庭時，黃明志因身體不適未能到庭，由其委任律師鄭清豐代為出庭說明。律師在庭上指出，正式送驗的尿液檢測報告結果為「陰性」，與先前初步檢測結果有所出入。法院已裁定將於下週一（22日）再次開庭，屆時將依據完整檢驗報告與相關事證，決定是否撤銷對黃明志的相關控罪。



