黃明志尿檢4毒陽性！警方疑與謝侑芯發生性行為 遺體可能遭移動

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

網紅「護理師女神」謝侑芯上月30日傳出過世，沒想到今（2）日卻爆出馬來西亞歌手黃明志在場，且疑似涉毒。對此，黃明志稍早已發文否認，目前也已經交保，但隨後有消息指出，黃明志初步驗尿檢測，對4種毒品呈現陽性反應。

黃明志初步驗尿檢測，對4種毒品呈現陽性反應。（圖／亞洲通文創提供）

根據馬來西亞媒體《光明日報》報導，警方表示，黃明志當時準備離開飯店時，因行蹤可疑遭到攔查。黃明志供稱，與謝侑芯為拍攝影片共處一夜，但過程中女方進到浴室後卻遲遲未出來，他到浴室查看才發現對方已倒臥在浴缸，經他實施 CPR 搶救後仍回天乏術。而警方在現場發現毒品與壯陽藥，便將黃明志帶回警局。

金馬警區主任沙扎里助理總監證實此案，透露黃明志初步的尿檢顯示，對安非他命、甲基安非他命、K 他命及四氫大麻酚 4 項毒品成分呈陽性反應，於是於上月 24 日起訴。此外，警方也懷疑謝侑芯生前有吸毒，並疑似與黃明志發生性行為，且研判遺體可能有遭人移動至浴室，但詳情仍須待檢驗報告出爐才能釐清。

然而，針對以上指控，黃明志稍早已發文否認：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信。」更提到自己遭到勒索。黃明志經紀人也回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」





◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

