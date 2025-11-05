黃明志尿檢4毒陽性！醫揭真相非「被陷害」：毒品已「改寫」大腦

[Newtalk新聞] 馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，近期傳出尿液檢測對至少4種毒品呈陽性反應，除安非他命、甲基苯丙胺(冰毒)、克他命及四氫大麻酚外，警方也在他房間搜出搖頭丸愛他死(estacy)。大馬檳安醫院急診室醫師秦梓維表示，4種毒品同時呈陽性，顯示毒品已「改寫」大腦複雜神經通路，吸毒者對現實生活的快樂已經逐漸失去反應。





本月2日曝光此案細節時，警方懷疑謝侑芯生前曾與黃明志同處，且疑似服用毒品而猝逝，黃明志當時就在現場。警方後續帶回黃明志並檢測毒品反應，尿液檢驗顯示4種毒品全數陽性，不符「被陷害」說法。秦梓維指出，尿檢呈陽性，就代表毒品曾進入體內。他強調，「四種毒品同時反應陽性，這不是『被陷害』的故事，而是一場明知道危險，卻仍然跨過去的選擇。」

廣告 廣告





秦梓維表示，毒品的危害不只在於違法，而是直接「重寫大腦的獎勵系統」。他說明，「當那條神經通路被『改寫』，你會開始對現實的快樂失去反應——吃飯、聊天、表演、甚至愛，都不再有快感。只有毒品，才能『喚醒』那種興奮。」





他進一步說明，這就是成癮(addiction)的生理機制，一旦吸食者以為「只是想放鬆一下」，其實那一刻大腦已經開始被「綁架」。他坦言，成癮不是想停就停，「毒品最殘忍的地方是——它讓你以為你還能控制。」





談及名人與責任，秦梓維指出，「明星不是不能有私生活，但『私生活』不代表可以無視法律。」他提醒，越是被看見的人，越該知道自己的影響力，「一場派對、一口『好奇』，可能讓年輕人以為那只是『玩樂』。但在醫學上，一次嘗試，就可能讓你再也回不到從前。」





秦梓維表示，在急診室曾看過許多吸毒者的極端案例。有病患出現幻覺，在走廊大喊大叫，以為被追殺；有人心跳暴衝、體溫飆到40度幾分鐘內昏迷；也有人全身抽搐、抵達時已無呼吸。他說，「毒品不會因為你是好人就放過你，它不分職業、不看地位，不挑人下手。」





秦梓維最後表示，自己並非要指責任何人，但身為公眾人物，「當你選擇被看見，就必須知道——你不是只有『自由』，你還有『責任』。」他提醒，「名氣不能豁免法律，娛樂不能麻痺良知，身體不會為誰撒謊。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

禁運14天解封！屠宰、拍賣11/7凌晨重啟 農業部公布復市時間表

鳳山溪變深綠色！電鍍廠強酸廢水直灌 高市環保局將祭重罰