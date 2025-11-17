黃明志工作被砍光到明年底！自薦「會炸雞排、裝鐵窗」 經紀人發聲證實

娛樂中心／施郁韻報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，13日下午獲口頭保釋，重獲自由身。他在IG發文透露，工作全數被取消至明年底，連已完成的農曆新年賀歲曲也因贊助商撤出喊卡，透露自己需要工作，也會炸雞排、裝鐵窗。對此，黃明志經紀人證實，所有工作遭到取消。

謝侑芯命案爆發後，重創黃明志的演藝生涯，雖已初步排除涉案可能，仍須等待調查結果出爐。黃明志把社群頭貼換成黑色圖片，悼念謝侑芯，黃明志17日再度發文表示，原定排到明年年底的工作通通被取消，公開自身技能尋求賺錢機會，打零工也可以接受，包括炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋、裝鐵窗他都會，「如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

黃明志連續幾年在台灣跨年的紀錄，如今確定中斷，遭到金門縣政府移除2026跨年晚會名單。

此外，黃明志每年都會發行賀歲歌曲，透露馬年新年歌已完成，贊助商疑似不願意捲入風波而撤出。黃明志推銷「有附贈廣告歌」、「無粗口及不良內容」、「比歷年每一首都好聽」，談條件表明MV點閱率若低於1000萬將退款一半，農曆年前若「出事」則全額退款，求金主協助發行。

據《中國時報》報導，外界推斷，黃明志恐怕面臨賠償金，而黃明志在台經紀人向回應：「所有工作都被取消，目前沒有賠償金的問題。」



