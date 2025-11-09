黃明志延扣期11/10屆滿 大馬警方：將再提出聲請

馬來西亞 / 綜合報導

歌手黃明志捲入女網紅命案，被大馬警方延扣6天，原先在明（10）日就要屆滿，但警方宣布將再度提出聲請，對此黃明志委任律師表示，尚未接獲通知。而黃明志的口供中，仍堅持命案和自己無關，表示 當天是和女網紅討論影片拍攝事宜， 後來女網紅到浴室沖洗，不料卻突然倒臥浴缸沒了氣息，現在在浴室內的神祕30分鐘，也將是警方追查重點。

歌手黃明志捲入謝姓女網紅命案，5日凌晨現身警局外，這一進去就被延扣6天，10日即將屆滿，而大馬警方宣布將再度提延扣，黃明志何時重獲自由出現變數。投案前在警局外自拍，神情有些憔悴，而大馬警方調查女網紅命案，據了解黃明志在口供當中，仍堅持和自己無關，他表示10月22日中午，兩人是在飯店討論影片拍攝，謝姓女網紅說要沖洗進了浴室，過了一陣子卻都沒有水聲，黃明志察看發現，女網紅躺在浴缸內沒了氣息，趕緊做CPR並報警，而女網紅進入浴室的神祕30分鐘，也是警方追查重點。

歌手黃明志(2021.3.12)說：「這個已經算是我第三次被通緝了，也是我在馬來西亞警局的裡面的第八個案子。」警方視黃明志為命案關鍵人，5日向法院聲請延扣7天，僅獲得批准6天，如今警方再度聲請能否獲准，勢必又是一番攻防。

黃明志委任律師鄭清豐當時陪著他進警局，經過一夜奮戰，受訪時也面露疲態，隨著警方將再出招，記者傳訊詢問，律師表示目前尚未收到通知，強調延扣之後也沒再見到黃明志，無法得知他的身心狀況。

