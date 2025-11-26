黃明志延長保釋2周 寫歌吐心聲歌迷不埋單

黃明志26日現身金馬警局，辦理延長保釋的手續。（資料照片）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，掀起外界熱議，他在「警方擔保下獲釋（口頭保釋）」26日期滿，昨下午在友人陪同下再度現身金馬警局總部，辦理延長保釋期，只見他身穿一襲黑色服裝、頭戴灰色帽，花了1小時15分鐘完成手續後，隨即搭車離開，全程未對媒體發言，態度相當低調。

吉隆坡警方證實黃明志的警方口頭保釋期將再次延長2個星期後，若謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以申請延長保釋。

黃明志日前在社群釋出新歌〈誤解就誤解〉，封面更選用他當時被捕後的光頭大頭照，十分諷刺，似乎也透過歌曲唱出近況，「被瘋狂地踩，I’m Alright，雖然很挫敗，信念還在，抓緊這幅（副）爛牌，只想做自己不想山寨。」但這樣的歌曲一出，仍有許多網友不埋單，「其實都驗出吸毒了，還需要解釋什麼？我們誤解了什麼？」全案將靜待司法裁決，讓真相水落石出。