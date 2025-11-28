黃明志怒吼遭「人格斬首」 創作生涯恐走到盡頭

黃明志曬出被開槍的照片反擊。翻攝黃明志臉書



黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案，口頭保釋再延長2周，日前他PO出〈誤解就誤解〉歌詞犀利反擊，不滿整起事件仍在調查階段，但某些大馬媒體與鍵盤法官早已搶先審判，認為這就像是早已準備好劇本，只等新聞事件曝出便能立刻執行「人格斬首」。

〈誤解就誤解〉是事件爆發後，黃明志推出的第1首作品，有網友揣測，若情勢持續惡化這將成為他「最後1首歌」，外界冷嘲熱諷如同公審，甚至有人預言：「大馬創作鬼才，真的要被逼成鬼了。」但他仍選擇用音樂公開反擊、怒吼。

據悉，黃明志的創作旅程可能「已走到盡頭」，未來是否還有新作品，現在沒有任何答案。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

