黃明志恐已潛逃遭通緝ing！經紀人發聲：相信他的判斷力

黃明志目前疑似潛逃中。翻攝自IG



台灣網紅「護理系女神」謝侑芯上月22日在馬來西亞猝逝，馬國警方今（11/4）日宣布將案件從「猝死」轉列為「謀殺案」偵辦，並鎖定馬來西亞歌手黃明志（Namewee）為關鍵嫌疑人。警方表示，經過多次傳喚未果，懷疑他已潛逃，目前已發出全國通緝令，全案進入緊急追捕階段。稍早，黃明志的台灣經紀人也發聲，坦言目前與黃失聯中。

黃明志的台灣經紀人稍早發聲回應，坦言目前也聯繫不上藝人，「抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回覆。現在很多爆料真假難辨，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」

對於外界輿論與網路謠言，經紀人也語帶無奈，「這不是小打小鬧，各位想要流量要有底線。我們都一樣就是站家屬立場等調查，希望能釐清兩位當事人的狀況，懇請各界等待結果，我說什麼都不會對本事件有任何幫助，我沒有看法，沒有想法。」

根據馬來西亞媒體報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾（Datuk Allaudeen Abdul Majid）說明，警方在獲取最新鑑識報告後，認定謝侑芯之死「疑點重大」，因此正式將案件由原本的猝死案（Sudden Death Report）改列刑事法典第302條「謀殺」罪辦理。

警方指出，調查小組已連續追查黃明志超過6小時，他卻遲遲下落不明，手機亦關機失聯，研判其「極有可能潛逃」。根據大馬移民局出入境紀錄，黃明志自案發後並未離開馬來西亞，警方現階段正針對其行蹤、通訊紀錄與相關關係人進行全面交叉比對。

