黃明志恐被鞭9下！媒體人曾「看過鞭刑過程」直呼可怕：台灣根本不敢推
娛樂中心／李紹宏報導
護理女神謝侑芯命案，大馬歌手黃明志被爆出在案發現場，且疑似持有毒品，曾一度交保；失聯一段時間，6日再度現身投案。根據當地法規，若罪名確立，光是持有、使用毒品，黃明志恐被判處「最多9下鞭刑」，若情節嚴重會鞭更多下。資深媒體人林裕豐提到，之前受邀看過鞭刑影片，光是打一下就讓人心揪一下，更強調「看完所有人都安靜」！
根據《震震有詞》節目，資深媒體人林裕豐指出，因緣際會受邀觀賞「鞭刑影片」，首先負責處理鞭刑的人要先做健康檢查，目的在測試能否使出百分之百的肩膀力量；確認無誤，便開始對受刑人處刑。
林裕豐提到，鞭刑處罰像古代歐洲，會將人衣服剝光，拉成X型，讓犯人無法施用核心力量；當鞭子打到空氣，空氣就會有聲音，令在場人等顫抖，「再打到臀部便會整個皮開肉綻。不過，可沒給疼痛難耐的受刑人太多時間，施刑者會把傷口塗上藥膏，然後再用力一鞭。
林裕豐更表示，有些人會被鞭到當場暈厥，施刑者會帶他先回去休息，過段時間再繼續鞭，「就是要讓犯錯的人受到完整的處罰」。
事實上，新加坡和馬來西亞的鞭刑制度，是源自英屬殖民時期的法律遺產，目的在威嚇重大犯罪和維持社會秩序；儘管受到人權團提抗議和國際壓力，兩國仍堅守此嚴苛制度，認為是對付犯罪者的必要手段。
林裕豐透露，近年台灣因為詐騙案件頻傳，民間的打詐集團曾建言要「推動鞭刑」，但不少人看完鞭刑影片後「大家就不會繼續推（動）了」，因為那個真的是很可怕。
影片來源：高點電視
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
