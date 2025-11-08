黃明志恐遇鞭刑有多可怕？台記者認看過：大家都不敢說話
大馬歌手黃明志近日現身投案，表示將積極配合警方偵辦台灣網紅謝侑芯命案。而黃明志先前遭當地警方打臉，尿檢驗出4項毒品反應，恐遭遇新馬地區特有的極刑「鞭刑」，到底鞭刑有多可怕？台灣社會記者林裕豐指出，先前他受邀看處刑影片，看完所有人都安靜，不太敢在台灣也推這種刑責。
林裕豐在《震震有詞》中指出因為台灣詐騙案猖狂，部分民間「打詐集團」曾表示要推動鞭刑也在台灣實施，就邀社會記者一起去看影片討論，「看完之後大家就不會繼續推（動）了，因那個真的是很可怕」，並形容該刑處罰像古代歐洲，會將人衣服剝光，拉成X型，讓犯人無法用核心力量去反應。
林裕豐說，負責處鞭刑的人還要做健康檢查，尤其是肩膀的力量，要確認行刑者可以完整使出百分百的力量，鞭子當下打到空氣空氣就會有聲音，再打到臀部會整個皮開肉綻，受傷後行刑的人會幫忙塗藥，「把你處理好，然後再鞭」，有些會被鞭到暈倒，他們會就受刑者帶回去醫治休息，等到好了再繼續鞭，就是要讓犯錯的人受到完整的處罰。
林裕豐最後說，這種鞭刑在新加坡、馬來西亞很常見，有些人覺得不人道、很落後、不文明，但新馬國家之所不撤除，就是認為這種刑罰是有效的，物理性的傷害才最有用達到警戒的作用，建議台灣可以考慮看看，有來賓認同說：「詐騙犯就直接鞭了吧」。
★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
