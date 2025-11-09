黃明志恐遭鞭刑「皮開肉綻上藥再打」 警方明申請二度延扣

黃明志遭扣超過90小時至今仍無消息。翻攝黃明志 Namewee YT頻道〈悔過書〉MV

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，案件現已升級為「謀殺罪」方向偵辦，震驚台馬娛樂圈。隨著案件持續延燒，當地嚴峻的刑罰制度也再度成為輿論焦點，其中最具爭議的「鞭刑」話題掀起熱烈討論，不少人猜測若罪名成立，黃明志恐面臨駭人刑罰。

據馬國警方透露，黃明志不僅涉嫌持有9顆疑似搖頭丸，其初步尿液檢驗對4種毒品呈陽性反應。他於本月4日深夜主動投案，警方5日申請延扣令獲准，共扣押6天；由於押期將於明（10日）屆滿，警方今表示將二度申請延扣黃明志，繼續追查案情。

黃明志本月4日深夜主動投案。翻攝中國報

案件持續發酵之際，馬來西亞的鞭刑制度也被媒體再度聚焦。資深媒體人林裕豐近日在節目《震震有詞》中，親自揭露鞭刑的可怕實況，直言「打一鞭就半死，皮肉裂開，比想像中更駭人」，形容自己「看一次就不敢再看第二次」。

林裕豐回憶，過去曾受反詐團體邀請，研究是否能在台灣引入鞭刑制度，但在觀看完完整行刑影片後，所有人都被嚇傻，「看完就說不推了，那真的太可怕」。他指出，受刑人會被綁成X型姿勢，全身幾乎無法動彈；執刑官需經嚴格訓練，以確保每一鞭都能揮出最大力道。

黃明志（左）涉入謝侑芯命案。翻攝黃明志&謝侑芯IG

林裕豐說：「第一鞭下去皮就開了，監獄人員會先上藥止血再打第二鞭，很多人當場痛到昏厥！」這種極度痛楚帶來的心理震撼，被馬國社會視為最有效的嚇阻手段。他感嘆表示：「台灣詐騙這麼猖獗，也許可以想一想，詐騙犯真的就鞭了吧。」



