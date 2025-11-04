黃明志恐難翻身！大馬警方以謀殺罪調查 被逮光頭照曝光

馬來西亞歌手黃明志近期捲入多重風波，不僅涉嫌吸毒被當地警方起訴，還被牽連進網紅謝侑芯猝死案，警方已將案件改以「謀殺罪」進行調查。黃明志被逮捕後的「光頭照」曝光，與公眾熟知的戴墨鏡、毛帽、蓄鬍形象截然不同。此外，他聲稱救護車延遲一小時到達現場的說法，也遭馬來西亞衛生部以時間線證據駁斥。

大馬警方公布黃明志光頭照。（圖／中國報提供、黃明志臉書）

馬來西亞警方近日公布了黃明志被逮捕時的照片，照片中的他頂著光頭，眼部被打上馬賽克，與平時戴墨鏡、毛帽、蓄鬍的形象差異極大，讓人幾乎認不出來。諷刺的是，黃明志不久前還曾拍攝一支宣導影片，在片中跳著奇怪的舞步一邊「游」一邊走，並在影片結尾打上「遠離毒品愛惜生命」的字幕，沒想到自己卻因涉毒被捕。

根據媒體報導，黃明志接受尿檢的初步結果顯示，安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品成分皆呈陽性反應，他已正式被起訴，可能面臨2至5年有期徒刑，以及3至9下鞭刑的處罰。更嚴重的是，當地警方已決定將謝侑芯的猝死案改以謀殺罪名進行調查。

黃明志不僅否認涉毒，還在謝侑芯驟逝案中被抓包說謊。他曾指控救護車遲到將近一個小時，但馬來西亞衛生部立即反駁並還原時間線。衛生部透露，10月22日中午接到報案電話後2分鐘內，也就是12點30分就派車前往，26分鐘後救護車就抵達現場施救，完全推翻了黃明志「遲到一小時」的說法。

謝侑芯的經紀人Chris也在Instagram發文表達不滿，他強調馬來西亞是先進國家，質疑吉隆坡的救護車怎可能延遲一小時，並直指黃明志的聲明完全污辱了馬來西亞的急救人員。謝侑芯的好友謝薇安更痛批黃明志是說謊的垃圾東西，稱他是「渣中之渣」。

