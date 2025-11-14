黃明志悼謝侑芯喊「職業不分貴賤」！閨密不忍了 親上火線怒開轟

娛樂中心／綜合報導

黃明志暫時獲釋後首發文，談謝侑芯出事時他的心情，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助,也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中，最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」其中一句「職業是不分貴賤」惹怒謝侑芯閨蜜謝薇安，她忍不住發文開嗆了。

謝薇安怒嗆黃明志。（圖／資料照）

黃明志提到離開警局的心聲，表示「經歷9天的拘留，我終於出來了，這是我經歷過時間最長的一次Lokap（拘留）。加上事發的第一和第二天，我一共面對了6組警察的拘留調查，每天超過8個小時，最長的一次是15個小時。」但他在文中最後提及，「最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」似乎意有所指。

廣告 廣告

稍早他則悄悄更改發文，將「職業不分貴賤」改為「希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF（Only Fans）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了」對此謝薇安則在社群回擊黃明志，「我覺得你最後一句話，更容易讓路人甲乙丙丁誤解侑芯，也越會描越黑，能不能請你好好說話…」。

更多三立新聞網報導

坤達閃兵遭起訴求刑2年8月！柯佳嬿突發文洩心聲不忍了 私下近況曝

坤達閃兵遭求刑2年8月！復工《玩很大》恐生變 吳宗憲幫求情回應了

棒棒堂爆不倫戀又閃兵！小杰遭起訴「求刑2年8月」 經紀人17字發聲了

王子不倫粿粿停工！毛弟邱宇辰首露臉吐心聲 「尷尬反應」全被拍

