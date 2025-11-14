黃明志悼謝侑芯掀風波！「職業不分貴賤」發文突改口 閨密怒轟：越描越黑

黃明志於14日首次發聲悼念謝侑芯，卻因發文內容再度引發爭議。（圖／翻攝自報系資料照、謝侑芯IG）

馬來西亞歌手黃明志日前因涉入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯死亡事件，被台灣警方列為關係人調查並延押9天。於11月13日獲口頭保釋後，他於14日透過社群平台首度發聲悼念，卻因一句「職業不分貴賤」引起外界反彈，隨後更動貼文內容，再度掀起爭議。

黃明志貼文中提及「職業不分貴賤」惹議，後續更動內容仍無法平息質疑聲浪。（圖／翻攝自黃明志臉書）

黃明志分別在臉書、Instagram與Threads同步發文，提及自己對謝侑芯的離世感到震驚與無助，並強調「我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中……」，同時呼籲外界不要再攻擊謝侑芯。他在貼文最後寫下「職業是不分貴賤的」，疑似暗指死者的工作背景，引發輿論熱議。

貼文一出，引來大量網友批評，有人認為黃明志的說法「模糊卻充滿暗示」，也有人直指這段話「是在消費死者」，留言指出「根本是故意的吧」、「這樣說根本是再踩一次她」。

黃明志貼文中提及「職業不分貴賤」惹議，後續更動內容仍無法平息質疑聲浪。（圖／翻攝自黃明志臉書）

隨後，黃明志悄悄將貼文內容修改，將爭議句改為：「希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」其中「OF」即為成人平台OnlyFans的縮寫，此舉不僅未平息爭議，反讓部分網友認為他「更直接曝光謝侑芯的私事」。

謝侑芯的生前閨密、網紅謝薇安也在社群發文回擊，痛批黃明志的說法容易引起誤解。她寫道：「我覺得你最後一句話，更容易讓路人甲乙丙丁誤解侑芯，也越會描越黑，能不能請你好好說話……」對黃明志發文內容明指暗示感到不滿。

