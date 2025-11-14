黃明志悼謝侑芯「職業不分貴賤」惹議偷改文 謝薇安替閨密抱屈：越描越黑

黃明志用「職業不分貴賤」形容謝侑芯，讓謝侑芯閨密謝薇安相當不滿。（翻攝自Namewee 黃明志、謝薇安 - Vivian臉書）

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，警方改朝謀殺罪偵辦後，因為查無涉案證據，黃明志昨（13日）重獲自由，在女友及律師陪同下離開警局。不過他今（14日）獲釋首度發文，竟用「職業不分貴賤」形容謝侑芯，約半小時後才修改貼文，氣得謝侑芯閨密「最強奶媽」謝薇安私訊開嗆對方簡直是越描越黑。

黃明志今日發文提及謝侑芯，表示「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過、很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天。這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中…」

最後黃明志呼籲大家別再網暴往生者，「職業是不分貴賤的。」卻讓網友產生聯想，認為他意有所指，「最後那一句不應該吧 請給予尊重」「最後一句耐人尋味」「直到最後一句 你還在侮辱往生者 好失望」「最後還要陰陽怪氣一下」。

黃明志已將貼文最後幾句話修改。（翻攝自Namewee 黃明志臉書）

也許是意識到自己講錯話，約半小時後黃明志將最後一段話，修改為「希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF（Only Fans）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」

據《中時電子報》報導，謝侑芯好友謝薇安表示，她看到黃明志發文後立刻私訊對方，開嗆「我覺得你最後一句話，更容易讓路人甲乙丙丁誤解侑芯，也會越描越黑，能不能請你好好說話？」

