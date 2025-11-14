黃明志悼謝侑芯「職業不分貴賤」還刪句偷改 網轟：根本故意的

黃明志哀悼謝侑芯時表示「職業不分貴賤」，遭到網友們質疑。（圖／翻攝謝侑芯IG、中時資料照）

大馬歌手黃明志昨天獲得暫時保釋後，今（14日）下午終於對外發聲，並表示自己已盡全力搶救謝侑芯，不過他最後的一句話，「職業是不分貴賤的」，再度點燃戰火，氣得網友痛罵現在還在消費往生者。

黃明志透過臉書、IG、Threads共3大平台同步發聲，這也是他被延扣9天出來後的首度回應，「經歷9天的拘留，我終於出來了！」並在內文中肯定所有調查的單位，說他們非常專業。

接著，黃明志述說，謝侑芯在他面前離世時的自身心情，強調自己很難過也很無助，「我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中...」但他隻字未提與謝侑芯的真實關係，以及當下在房間做什麼。

最後，黃明志表示，「最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的」，疑為暗示謝侑芯的職業身分。

黃明志發現不對後，火速偷改文章。（圖／翻攝黃明志臉書）

貼文曝光後，立刻引發網友們質疑，「最後一句話耐人尋味」、「很傷死者啊」、「對往生者不尊敬，建議收回」、「有夠不尊重的」、「襪靠，還偷踩一下往生者欸」、「根本是故意的吧」、「心真狠玩死人家，還不放過她的身後名」。

截稿前，黃明志似乎意識到講錯話，馬上修改文章，把最後一句話改成「最後，希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」（OF指的是onlyFans，專門販賣大尺度作品的成人網站）

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

