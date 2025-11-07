黃明志想偷渡到新加坡？黃敬平稱「游泳僅2分鐘到」 新馬人怒：知識水準低

▲ 圖／翻攝自《57爆新聞》YT

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案後，一度失聯遭通緝，5日凌晨主動投案並延扣6天。對此，國民黨桃園市議員黃敬平就直指，黃明志逃到新山恐怕是要偷渡到新加坡，並指出新山一水之隔就是新加坡，只相隔850公尺，稱游泳也只要2分鐘，且邊防也不算嚴謹，遭到大批新馬觀眾怒轟知識水準太低。

節目《57爆新聞》談論到為何黃明志跑到馬來西亞新山？而新山鄰近新加坡，從吉隆坡搭飛機到新山要50分鐘，開車則要約4小時，難道是想潛逃？主持人也疑惑「容易嗎？」

廣告 廣告

黃敬平則回，其實滿容易，指出新山一水之隔就是新加坡，大約只隔850公尺、一座橋而已，就算不用過橋，游泳也只要2分鐘，且邊防也不算嚴謹，因此過去就有不少從馬來西亞偷渡新加坡的事情，像是曾有一名34歲印尼籍男子，利用黑色塑膠袋綑綁成浮板，就從馬來西亞游泳到新加坡，偷渡成功。

節目播出後，不少馬來西亞、新加坡觀眾留言怒斥「你再说新山是偷渡熱點，我們就要控告你」、「根本胡說八道，新加坡很嚴的，要偷渡也是去泰國，怎麼可能去新加坡，又是胡說八道，台灣嘉賓知識水平也太低」、「到新山走私？开玩笑！跑路去哪？ 要跑路去北部馬泰邊境！」、「游泳兩分鐘？你游給我看」」。

原始連結







更多華視新聞報導

黃明志捲「謝侑芯命案」！ 現場搜出藍色藥丸疑為「愛他死」

黃明志凌晨投案！雪碧發文澄清關係 曝與謝侑芯最後對話

網紅謝侑芯大馬猝逝 大馬媒中國報：黃明志在場疑涉毒

