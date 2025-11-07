黃明志想偷渡？黃敬平稱新山游2分鐘可到新加坡 網怒轟 :「知識水準太低」

藝人黃明志近期捲入謝侑芯命案。 圖：翻攝自黃明志IG

[Newtalk新聞] 馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，一度傳出失聯遭通緝，於本月 5 日凌晨主動投案後，經檢方聲押獲准延扣 6 日。事件延燒之際，國民黨桃園市議員黃敬平在政論節目上評論黃明志逃到新山可能是為了偷渡新加坡，指出新山一水之隔就是新加坡，只相隔 850 公尺，稱游泳也只要 2 分鐘，此言論一出，引發新馬民眾反彈批「知識水準太低」。

《57爆新聞》節目中討論到黃明志跑到馬來西亞新山的動機，大家推測，新山鄰近新加坡，從吉隆坡搭飛機到新山要50分鐘，開車則要約4小時，難道是想潛逃？主持人也疑惑「容易嗎？」

廣告 廣告

黃敬平則在節目中回應其實滿容易，他指出新山一水之隔就是新加坡，大約只隔 850 公尺、一座橋而已，就算不用過橋，游泳也只要 2 分鐘，且邊防也不算嚴謹，因此過去就有不少從馬來西亞偷渡新加坡的事情，像是曾有一名 34 歲印尼籍男子，利用黑色塑膠袋綑綁成浮板，就從馬來西亞游泳到新加坡，偷渡成功。

節目播出後，新加坡與馬來西亞網友紛紛留言批評黃敬平言論「錯誤且不尊重」。有網友怒斥：「你再说新山是偷渡熱點，我們就要控告你」、「根本胡說八道，新加坡很嚴的，要偷渡也是去泰國，怎麼可能去新加坡，又是胡說八道，台灣嘉賓知識水平也太低」、「游泳兩分鐘？你游給我看」。

根據資料，新山（Johor Bahru）位於馬來西亞最南端，與新加坡隔著柔佛海峽，由長堤與第二通道連接。兩地關卡出入嚴格管理，每日通勤人流超過 30 萬人。當地警方與新加坡移民局亦多次強調，非法越境屬嚴重刑事罪行，並非如節目中所述「容易偷渡」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國福建艦入列! 中美航母戰力大比拚 中暗藏「這款」新型艦載機 連美國都沒有

那我也就不再含蓄了! 被美指責中全球最大碳排放 耿爽 : 美退巴黎協定 2次