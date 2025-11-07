黃明志想潛逃新加坡？藍議員喊：游2分鐘就到…大馬人怒打臉

政治中心／周希雯報導

馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，在當地警方宣布轉為謀殺罪調查後，因一度失聯遭質疑潛逃出境、而被全國通緝，不過5日凌晨突現身警局投案，目前已被警方延扣調查。對此，黃明志當時神隱時動向眾說紛紜，沒想到國民黨桃園市議員黃敬平竟稱，黄明志投案前跑到大馬邊境城市、試圖透過游泳潛逃到對面的新加坡，還脫口「游泳2分鐘就到」，此話一出瞬間被一票新馬網友酸爆，「智商堪憂。」

黃明志仍在神隱時，謝侑芯好友、網紅謝薇安曾爆出，有網友私訊告知「黃明志跑路了，在泰國」。黃敬平在政論節目《57爆新聞》指出，這是因為黃明志在泰國置產、蓋飯店，與高層關係良好，不僅經常幫忙宣傳觀光，也多次用歌曲表達對泰國的喜愛，因此外界都猜測他逃到泰國後能受到庇護。黃敬平指出，雖然馬來西亞司法單位能與相關國家申請引渡嫌犯，但對方也有權拒絕，這樣拉鋸下，「就算泰國最終同意司法引渡到馬來西亞，他人又不知道從泰國跑去哪裡了」。

謝薇安曾透露收到網友私訊爆料，稱「黃明志已逃往泰國」。（圖／翻攝「missingvivian」Threads）

另外，黃明志投案後曾發聲明提到「從新山到了吉隆坡」，意味著他失聯期間人在柔佛州新山（Johor Bahru），是馬來西亞的「國境之南」，也就是最靠近新加坡的城市，主持人點出是「偷渡的熱點」。黃敬平指出，新加坡和馬來西亞只隔著柔佛海峽，距離才850公尺，「（隔）一個橋而已，就算不過橋游泳也只要2分鐘就游過去了，不到1000米」，隨即更聲稱「邊防其實也沒有非常嚴謹」，所以經常發生許多大馬偷渡到新加坡的案例，不排除黃明志是被謝薇安率先爆出跑路，才計劃破局前往投案。

黃明志想潛逃新加坡才神隱？藍議員竟稱「游泳2分鐘就到」慘被大馬網友噴爆

黃明志投案時，曾發聲明提到「從新山到了吉隆坡」。（圖／翻攝「namewee」IG）

不過黃敬平「新山游泳2分鐘到新加坡」的說法，引發新馬民眾強烈反彈，片段更被轉到當地社群瘋傳。不少網友嘲諷，「游泳兩分鐘？你游給我看」、「我是新山人，游泳去新加坡是不可能的事」、「就算你體力好游到一半就被新加坡移民局抓走了」、「說這些話的人明顯智商有問題」、「去新加坡死得更快」、「根本胡說八道，新加坡很嚴的好不好，要偷渡也去泰國」、「新加坡面積很小，除各地之外，要找到他非常容易」、「新加坡海警都有高精度的監控，很難游泳偷渡過來，你說的已經是上世紀的事了」。





