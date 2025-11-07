黃明志慘了！台北觀傳局切割 再被踢出金門跨年
大馬歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，目前正接受馬國警方調查中，儘管未定罪，但疑似涉毒及涉入謀殺案件，形象已然重挫，台北市觀傳局也因此全面下架過去與黃明志的合作案，同時要求黃明志的經紀公司，下架所有與觀傳局合作的影片；此外，金門跨年晚會也將把黃明志換掉。
觀傳局長余祥表示，與黃明志為2021年以前舊有的合作，台北市政府一貫秉持「反毒零容忍」的立場，已全面下架所有與藝人黃明志相關宣傳素材，也將發文要求其所屬公司，將「Namewee」YouTube頻道上與觀傳局合作的所有觀光影片全部下架。
觀傳局強調，2021年前曾邀藝人黃明志針對星馬地區推廣台北觀光，當時主要考量其在該地區具高知名度，2021年雙方結束合作關係，現已無合作。
此外，2026金門跨年晚會「金彩門耀、喜納滿城」原定邀請黃明志擔任壓軸演出，不過因近日捲入案件，金門縣文化局表示，為顧及整體活動形象及社會觀感，廠商已主動提出以同檔次歌手替補，縣府也已予以同意。
東森娛樂關心您
報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪
