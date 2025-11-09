黃明志扣留期滿恐遭「延押」 大馬警有動作了

黃明志的扣留期將在10日屆滿。（圖／翻攝黃明志臉書）

馬來西亞藝人黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，目前正面臨扣押期滿後可能再度被延押的處境。黃明志於5日凌晨自主投案後，被警方扣押至今，其首次扣押期限將於10日到期。據當地警方透露，他們計劃向法庭申請第二次延押，地點仍將是金馬警局。另外，黃明志的律師團隊已至少90小時未能與他會面，目前無法得知其身心狀況，形同與外界完全失聯。

黃明志的扣留期將在10日屆滿。（圖／翻攝黃明志臉書）

黃明志律師鄭清豐先前曾表明立場反對扣押，認為黃明志不應被拘留。鄭清豐表示，由於事件發生在14天前，地方法官判了六天的扣押時間。然而，隨著首個延押期即將在10日結束，當地警方已表明打算申請第二次延押，讓律師團隊的期望落空。

廣告 廣告

根據了解，馬來西亞當地一般刑事案件的扣押時間為72小時，可以申請延長。但若案件涉及預防犯罪法案，也就是危害國家安全的情況，拘留期甚至可長達2年之久。目前黃明志的情況尚不明確是否會適用這類法規。

黃明志被大馬警方以謀殺罪調查。（圖／翻攝黃明志臉書）

黃明志的處境令人聯想到他半年前發行的歌曲《悔過書》中的歌詞：「我被拘留了，失去了所有聯繫，我被拘留了，上蒼請救救我」，彷彿預言了自己目前的困境。此外，他在另一首歌中提到「當你知道自己會被抓，或者已經被警察約好要去錄口供的時候，最重要你要穿一件你最想丟掉最爛的內褲」，這些歌詞內容與他現在的處境形成了令人驚訝的巧合。

據了解，黃明志之所以被警方鎖定，是因為他在案發現場出現，且身上被驗出毒品陽性反應。目前只知道他的口供內容與先前主張的說法大致相符，但隨著時間推移，是否會有翻轉性的答案，一切仍難以預測。

更多 TVBS 報導

黃明志捲命案 馬國神秘「重案組D9」出手

懷疑黃明志邀約是圈套！網紅Miga驚曝「幫訂飯店」對話 慶幸靠直覺逃命

曾任台北觀光宣傳大使！黃明志MV慘遭下架 觀傳局：已無合作

網紅在場！警突襲信義區地下賭場 籌碼高達2000萬

