黃明志投案了！代表律師等三人陪同「將扣留警局7天」自拍發文：我不會逃跑

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅命案事件持續延燒，終於在5日凌晨主動前往警局投案。黃明志不僅在警局門口自拍證明已到案，還發文表示不會潛逃，將給死者家屬一個交代。馬來西亞警方表示將延扣黃明志7天進行問話調查，目前案件已從猝死案轉為以謀殺角度進行偵辦。台灣外交部已與死者家屬取得聯繫，而台灣律師也指出黃明志可能面臨引渡來台的法律程序。

黃明志投案時，同步在IG發文表示「不會逃」。（圖／翻攝自黃明志IG）

黃明志於5日凌晨1點08分抵達金馬警區總部門口，頭戴灰色毛帽，身穿灰色上衣和黑色短褲，在兩男一女的陪同下於1點10分步入警局。在投案前，黃明志在社群媒體發文表示剛從新山趕到吉隆坡，將全力協助警方調查，並強調不會逃跑。根據馬來西亞警方透露，黃明志將被延扣7天，在警局接受問話調查。

外交部長林佳龍表示，台灣駐馬來西亞代表接獲馬來西亞政府通知後，已將消息告知謝姓家屬，但考量當事人隱私，未對外做進一步說明。此外，律師劉韋廷也指出，如果外國人在境外對我國國民犯最輕本刑3年以上之罪，台灣就有刑事管轄權，即使已在國外受審，台灣依然可依法起訴與審判。

全案目前正在進入偵辦階段，不僅馬來西亞方面高度重視，台灣政府也密切關注事態發展。

