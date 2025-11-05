黃明志投案喊「不會逃」 名導發聲怒嗆1／黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案 警方扣留6天偵辦

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案。（資料畫面）

馬來西亞歌手黃明志最近捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案。今天（5日）凌晨，神隱多日的黃明志終於現身，並在IG限時動態表示將前往警局自首。不過他被當地媒體直擊，下車後他第一件事竟是自拍，引發網友議論紛紛，另外，大馬警方表示已獲法院批准，從今（5日）開始扣留黃明志6天，以利進一步偵辦案件。

歌手黃明志在律師及朋友的陪同下前往金馬警區總部門口，黃明志獨自一人走在最前方，靠近門口時突然停下腳步並轉身舉起手機自拍，馬來西亞媒體《中國報》5日凌晨直擊黃明志主動投案瞬間，他仍不忘自拍留下紀錄，隨後就步入警局，凌晨2點19分同行的友人離開警局，黃明志則是被扣留。

廣告 廣告

當地警方為了有更多時間進行調查，依照流程向法庭提出延扣7日申請，經律師抗辯後，法官裁定縮短為6天，他的律師透露，黃明志將在拘留所，等待警方後續動作。黃明志律師鄭清豐：「他會延押6天，這是現階段，我唯一能跟你確認的」。

黃明志當天也發文表示，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，更強調之前7次通緝令都是自己主動去報到，不曾逃過，另外，黃明志位在大馬工作室也曝光，現場可見大門深鎖，庭院裡停放至少4輛轎車，氣氛冷清。

因為全案已經升級為謀殺案，網紅謝侑芯的遺體領取程序暫時停止，需等候檢警進一步的指示，據了解，家屬日前已與檢察官及警方會面，討論遺體處理方式，後續將視調查進度而定，警方也透露，解剖和毒理報告預計需要三個月才能完成，並駁斥「第三人在場」的傳聞，未來謝侑芯的遺體將在火化後帶回台灣安葬。





更多《鏡新聞》報導

黃明志投案喊「不會逃」 名導發聲怒嗆2／通緝忙什麼？黃明志新歌悄上線 圤智雨爆：疑用藥助興

黃明志投案同日上架新歌 網酸：原來失聯不是逃亡

主動到案卻「否認閃兵」 薛仕凌、阿達：僅跟集團首腦聯絡