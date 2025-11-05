黃明志投案喊「不會逃」 名導發聲怒嗆2／通緝忙什麼？黃明志新歌悄上線 圤智雨爆：疑用藥助興

謝侑芯命案持續延燒，更被外界質疑他「伴遊」身分，閨蜜雪碧親上火線反駁，強調謝侑芯不缺錢、而且從不碰毒品，兩人原約26日打高爾夫卻天人永隔，命案中的關鍵人物黃明志，被導演圤智雨出面爆料，黃明志私生活複雜、常與網紅及女優往來，甚至懷疑有「用藥助興」，不過黃明志新歌〈Very帥〉，竟然在這時刻，悄然上架串流平台。

黃明志捲入命案，一度遭發布通緝，但就在神隱期間，他的新歌竟悄悄在串流平台上架，原來失聯不是為了逃亡，竟是為了上傳新作品，如今曾合作過的成人片導演圤智雨更出面大爆黃明志黑料。導演圤智雨：「其實在我們這個圈子裡面，有蠻多的網紅，小模，女優，都有接收過他（黃明志）這樣的資訊，從2021年就有在進行，難道會完全沒有愛情動作片的持續進行嗎，我不相信」。

廣告

圤智雨聲稱，黃明志身邊總被網紅、正妹圍繞，直指私生活複雜，聽到涉嫌吸毒似乎不意外。圤智雨：「你說有沒有用藥助興，我相信蠻有可能啊」。只是現在連死者謝侑芯都一再被質疑有伴遊身分，讓好閨蜜雪碧親上火線抱屈。

網紅雪碧：「他（謝侑芯）其實滿有錢，還比我有錢，有需要鋌而走險做這個嗎，一個鏘鏘人就代表在嗑藥嗎，大家可以驗我的毛髮看我有沒有在嗑藥，因為我也是很鏘」。

替好姊妹說話，強調謝侑芯生前滴酒不沾，更別說碰毒品，雪碧也透露，兩人最後通聯時間點落在10月20日，得知謝侑芯人在馬來西亞拍片，還相約回國後26日要一起打高爾夫球，沒想到從此音訊全無。

網紅雪碧：「27日是我們chris說，你知道侑芯到現在都失聯了嗎，我27日也問黃明志，那兩個都沒回我訊息」。想都沒想過，好姊妹出國拍面竟魂斷異鄉，與經紀人最後連繫時間停留在20號晚上7點多，直到命案發生後，中間失聯18小時究竟發生什麼事，親友都急著想知道真相。

