黃明志投案喊「不會逃」 法院批准延扣至11/10

歌手黃明志涉入女網紅命案，今（5）日凌晨現身警局投案，第一時間還拿起手機自拍發文，強調會給家屬一個交代、不會逃。而法院也批准警方聲請，延長扣留黃明志到11月10日，不過黃明志似乎也有備而來，原本警方聲請延扣7天，委任律師鄭清豐則主張，案發超過14天，並無涉案直接證據，請求法院只延扣6天，獲得法官同意，至於6天的延扣期，法界人士也分析，警方可清查兩人通聯，還原進入飯店目的，有助分析死因。

戴招牌毛帽揹側背包，歌手黃明志凌晨現身警局前，第一件事竟是拿起手機自拍，口罩拉下一半，眼皮略顯沉重神情有些憔悴，黃明志同步將影片發到社群，強調會全力協助警方調查，給死者家屬一個交代，自己不會逃也不曾逃過，同行的至少5名友人開了3輛車，由委任律師鄭清豐與2名友人陪同進入。

而5日上午法院正式批准扣留黃明志6天，黃明志委任律師鄭清豐說：「這應該不是什麼大問題，因為事件已經發生在好幾天了，估計需要(延扣)6天左右，這是我唯一能確定的，只延扣6天。」

不過光是延扣天數，大馬警就和律師展開大鬥法，原先大馬警方向法院聲請延扣7天，除了要查明謝姓女網紅事發前行蹤，也要釐清死因和毒品有無關聯，不過委任律師主張，案件發生超過14天，黃明志沒有直接的涉案證據，要求延扣6天，法官最後批准延扣至11月10日。

黃明志委任律師鄭清豐，2013年獲得律師資格，執業12年專攻刑法，並主張反對死刑，法界人士分析，警方可清查黃明志與謝姓女網紅通聯紀錄，還原進入飯店目的分析可能死因，謝姓女網紅遺體仍留存醫院太平間，家屬暫時無法領取，黃明志被延扣關鍵6天，就看全案能否撥雲見日。

