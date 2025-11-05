黃明志投案自清！馬國改謀殺罪 謝侑芯死因不單純律師揭台灣可判死刑

記者林宜君／台北報導

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，案情急轉直下。當地警方日前正式將案件改列「謀殺案」方向偵辦，而與她生前最後接觸的馬來西亞歌手黃明志，今（5）日凌晨主動到警局投案。由於死者是中華民國國民，外界關注台灣是否有權對黃明志進行司法追訴，律師劉韋廷也提出專業解析。

黃明志一度關機失聯，後自行投案。（圖／翻攝自黃明志IG）

據了解，案件發生當下，馬國警方原以「持有及施用毒品」方向調查，但吉隆坡總警長拿督法迪爾昨（4）日宣布，全案已改列為「謀殺案」。黃明志一度關機失聯，警方隨即發布通緝令。未料，今凌晨1點多，黃明志在友人陪同下現身警局主動投案，在社群發文寫道：「會全力配合調查，給社會大眾和死者家屬一個交代」、「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

黃明志在社群發文寫道：「會全力配合調查，給社會大眾和死者家屬一個交代」。（圖／翻攝自黃明志IG）

律師劉韋廷指出若黃明志涉及殺人罪，依台灣刑法可判處無期徒刑，最重甚至可判死刑。（圖／翻攝自劉韋廷FB）

對此，律師劉韋廷指出，謝侑芯是中華民國國民，即使案發地點在國外，若外國人於境外對我國國民犯下最輕本刑三年以上的罪行，台灣仍具刑事管轄權。劉韋廷進一步說明，即使馬來西亞先行審判並執行刑期，我國仍可依法起訴與審理，只會依外國刑期結果酌量免除部分刑責。若涉及殺人罪，依台灣刑法可判處無期徒刑，最重甚至可判死刑。劉韋廷補充，即使黃明志在馬來西亞服刑完畢，只要進入台灣境內，司法機關仍可依法拘提、起訴與審判。他強調：「司法不會因為地點不同就放生，正義會跟著人走到哪裡。」

