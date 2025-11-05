黃明志投案「下車做1事網傻眼」 警宣布延扣7天調查謀殺案

42歲大馬歌手黃明志最近捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案，今(5日)凌晨，神隱多日的黃明志現身，在IG限動表示要去警局投案，他下車第一件事先是自拍，引來網友傻眼問：「還有心情？」而當地媒體表示，警局宣布會延扣黃明志7天調查案情。

據《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監稍早證實黃明志已經投案，目前在警區總部進行延扣程序，不會押上法庭，在刑事法典302（謀殺）罪名下，警方將延扣黃明志7天，盼能進一步了解案情。

黃明志過去爭議多，未料近日捲入網紅命案，他第一時間保釋後就幾乎人間蒸發，其父親表示兩、三天前曾接到兒子報平安，多日沒見到他本人，也不清楚案情。黃明志的經紀人昨則無奈說：「抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回覆。目前聯繫不上藝人。現在很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」

5日凌晨，黃明志果然現身投案，並在社群發文澄清自己沒有搞消失，「稍早已經跟了警察約了時間到警局報案以及報到」，他會配合警方調查，給社會大眾、死者家屬一個交代，他也表示自己先前遇過7次通緝令，都是自己報到，未曾逃過。網友回應：「只想知道真相」、「還有辦法自拍？」、「願事實早日水落石出！清者自清，有錯就接受法律制裁，沒錯就能還自身清白」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

